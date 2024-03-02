Almanya Başbakanlık binasında boyalı eylem

Alman çevrecilerden, Başbakanlık binası önünde eylem. Başbakanlık binasının ön cephesine turuncu boyayla “İmdat! Sizin çocuklarınız” (Hilfe! Eure Kinder) yazarak hükümetin iklim politikasın protesto etti.

"Son Kuşak" (Letzte Generation) grubuna mensup göstericiler, "Siz bizi öldürüyorsunuz" ve "Seçme hakkı yok, para yok, güç yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Başbakanlık binası önünde oturma eylemi de yapan 13-16 yaşlarındaki aktivistler, daha sonra geniş güvenlik önlemi alan polis tarafından kimlik tespiti için gözaltına alındı.

“Son Kuşak” grubundan yapılan açıklamada, iklim krizine dikkat çekilerek Alman hükümetine bu konuda genç kuşağa karşı taşıdığı sorumluluğun farkına varma ve bu sorumluluğun gerekliliklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.