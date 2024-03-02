Almanya Başbakanlık binasında boyalı eylem

Kaynak: AA
Almanya Başbakanlık binasında boyalı eylem
Almanya'da çevrecilerden Başbakanlık binasında çevrecilerden boyalı eylem... Başbakanlık binasının ön cephesine turuncu boyayla “İmdat! Sizin çocuklarınız” (Hilfe! Eure Kinder) yazarak hükümetin iklim politikasın protesto etti. Almanya’nın başkenti Berlin’de "Son Kuşak"adlı çevre grubu,

Alman çevrecilerden, Başbakanlık binası önünde eylem. Başbakanlık binasının ön cephesine turuncu boyayla “İmdat! Sizin çocuklarınız” (Hilfe! Eure Kinder) yazarak hükümetin iklim politikasın protesto etti.
"Son Kuşak" (Letzte Generation) grubuna mensup göstericiler, "Siz bizi öldürüyorsunuz" ve "Seçme hakkı yok, para yok, güç yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Başbakanlık binası önünde oturma eylemi de yapan 13-16 yaşlarındaki aktivistler, daha sonra geniş güvenlik önlemi alan polis tarafından kimlik tespiti için gözaltına alındı.

“Son Kuşak” grubundan yapılan açıklamada, iklim krizine dikkat çekilerek Alman hükümetine bu konuda genç kuşağa karşı taşıdığı sorumluluğun farkına varma ve bu sorumluluğun gerekliliklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

almanya-eylem2.jpg

almanya33344.jpg

foto444555.jpg

İlgili Haberler
İki mühendis ilkokul sorusuna cevap veremedi. ‘Kim milyoner olmak ister’de eğitimin nasıl çöktüğü ortaya çıktı
Apartman dairesinden 1.5 metrelik piton yılanı çıktı. Kiracısından haber alamayan ev sahibi kapıyı açtırınca şoke oldu
'Türkiye ABD'den IMF desteği istedi'. Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu açıkladı
Son Haberler
Dananın kuyruğu belki de o gün kopacak. Ekonomide gözler pazartesinde Ekonomi
Dananın kuyruğu belki de o gün kopacak. Ekonomide gözler pazartesinde
Mide koruyucu ilaçlar kanser yapar mı? Sağlık
Mide koruyucu ilaçlar kanser yapar mı?
Uludağ Elektrik 4 yılda 4 bin fidanı doğayla buluşturdu Yerel Haberler
Uludağ Elektrik 4 yılda 4 bin fidanı doğayla buluşturdu
Galatasaray 3-0 kazandı. Maç sonunda Icardi sürprizi yaşandı Spor
Galatasaray 3-0 kazandı. Maç sonunda Icardi sürprizi yaşandı
Bugün Ne Yesem? İşte 5 Farklı Lezzetli Tarif Önerisi! Yemek Tarifleri
Bugün Ne Yesem? İşte 5 Farklı Lezzetli Tarif Önerisi!
Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü Gündem
Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü
Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı Spor
Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı