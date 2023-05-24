Apartman görevlisi, uyuyan eşini öldürüp, intihar etti

Ağır yaralanan Mehmet Denizli hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Denizli, apartman görevlisi olarak çalıştığı sitede uyuyan 9 yıllık eşi Basra Denizli'yi tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra aynı tabancayı kullanarak kendisine ateş etti.

Olay, Mehmet Denizli'nin ekmek dağıtımı yapmaması üzerine bina sakinlerinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Site yöneticisinin talimatıyla güvenlik görevlisi, Mehmet Denizli'nin kayınbiraderini aradı. Ancak telefonlara cevap alınamayınca kayınbiraderi ve güvenlik görevlisi, olay yerine balkondan girerek çifti kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Basra Denizli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Denizli ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Basra Denizli'nin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Denizli'nin doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Mehmet