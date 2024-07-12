Pegasus'tan yalnızca 6 gün sürecek kampanya: 1 alana 1 hediye

Pegasus Havayolları, yaz tatili için plan yapan müşterilerine yönelik bir promosyon başlattı. "Bir Bilet Senden, Bir Bilet Benden" isimli bu özel promosyon, sadece 6 gün süreyle geçerli olacak ve detaylı bilgiler kampanya süresince sunulacak.

Pegasus Havayolları, 1 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar flypgs.com veya mobil uygulama aracılığıyla uluslararası uçuş biletleri alan müşterilere hediye bilet kodu sağlayacağını açıkladı. Bu kod, 20 Kasım 2025'ten 27 Mart 2025'e kadar direkt seferlerde kullanılabilecek ve yolcular için büyük bir avantaj oluşturacak.

Hediye bilet kodu, 5 Ekim'den 5 Kasım 2024'e kadar geçerli olacak ve hem iç hem de dış hat uçuşlarında kullanılabilecek. Ancak, bu kampanya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferleri için geçerli olmayacak.