Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı

Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yargıtay, milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren önemli bir karara imza attı.

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Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı 1

Menemen’de bir apartmanda yaşanan olayda, bina yöneticisi çatı katının yenilenmesi için bir firma ile anlaşmış, ancak kat maliklerinin çatı yenileme bedelini ödememesi üzerine icra takibi başlatmıştı.

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Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı 2

Bazı kat malikleri, bu duruma itiraz ederek davanın reddi için mahkemeye başvurdu. Ancak mahkeme, kat maliklerinin itirazlarını reddetti ve bu karar Yargıtay tarafından da onaylandı.

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Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı 3

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, çatı yenileme bedelinin ödenmemesi nedeniyle başlatılan icra takibinin geçerli olduğuna hükmetti.

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Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı 4

Kararda, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2071c maddesine dayanılarak, çatı yenileme bedelinin tüm kat maliklerinin onayı ile ödenmesi gerektiği ve bu tür değişikliklerin oy birliğiyle yapılmasının şart olduğu belirtildi.

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Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı 5

Ayrıca, çatı yenileme işleminin proje değişikliği gerektirdiği ve bu değişiklik için tüm kat maliklerinin muvafakatinin alınmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

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Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı 6

Belediye tarafından onaylanmamış proje dışı değişikliklerin maliyetinden, bu değişikliklere onay vermeyen kat maliklerinin sorumlu tutulamayacağına da dikkat çekildi.

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Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı 7

Yargıtay, mahkemenin çatı yenileme giderlerinin ödenmemesi yönündeki kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, davanın reddi kararını destekledi.

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Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı 8

Bu kararla, kat maliklerinin onayı olmadan yapılan çatı yenileme masraflarının ödenmesinin zorunlu olmadığı netleşmiş oldu.

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Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı 9
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