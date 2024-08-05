Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı

Menemen’de bir apartmanda yaşanan olayda, bina yöneticisi çatı katının yenilenmesi için bir firma ile anlaşmış, ancak kat maliklerinin çatı yenileme bedelini ödememesi üzerine icra takibi başlatmıştı.
Bazı kat malikleri, bu duruma itiraz ederek davanın reddi için mahkemeye başvurdu. Ancak mahkeme, kat maliklerinin itirazlarını reddetti ve bu karar Yargıtay tarafından da onaylandı.
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, çatı yenileme bedelinin ödenmemesi nedeniyle başlatılan icra takibinin geçerli olduğuna hükmetti.
Kararda, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2071c maddesine dayanılarak, çatı yenileme bedelinin tüm kat maliklerinin onayı ile ödenmesi gerektiği ve bu tür değişikliklerin oy birliğiyle yapılmasının şart olduğu belirtildi.
Ayrıca, çatı yenileme işleminin proje değişikliği gerektirdiği ve bu değişiklik için tüm kat maliklerinin muvafakatinin alınmasının zorunlu olduğu ifade edildi.
Belediye tarafından onaylanmamış proje dışı değişikliklerin maliyetinden, bu değişikliklere onay vermeyen kat maliklerinin sorumlu tutulamayacağına da dikkat çekildi.
Yargıtay, mahkemenin çatı yenileme giderlerinin ödenmemesi yönündeki kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, davanın reddi kararını destekledi.
Bu kararla, kat maliklerinin onayı olmadan yapılan çatı yenileme masraflarının ödenmesinin zorunlu olmadığı netleşmiş oldu.