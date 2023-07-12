Apple iPhone 14'ün bir özelliği için reklam çekti

Apple iPhone 14 serisiyle hayatımıza giren "Trafik Kazası Algılama" özelliğiyle ilgili bir reklam filmi çekti.

Apple iPhone 14'ün bir özelliği için reklam çekti

Editör: Ersoy ÖZDEM

Apple kullanıcılarının bazen sorun çıkardığı gerekçesiyle zaman zaman şikâyet ettiği “Trafik Kazası Algılama” özelliğinin reklam filmi çekildi.

Kazayı algıladığı an acil servisleri arayıp ekip çağıran "Trafik Kazası Algılama” özelliği sayesinde hayat kurtarılabiliniyor.

Apple da çektiği bir reklam filmiyle adeta özelliğin tanıtımını yaptı.

ABD’nin en büyük telekomünikasyon şirketi AT&T ile hazırlanan reklam filminde bir araç kazasına yer veriliyor. Fakat video boyunca bir şarkı çalıyor. Gene Chandler’ın bu şarkısında şu sözler geçiyor:

“Artık beni daha fazla incitemezsin
Yoluma gönderdiğin onca acıdan sonra
Hayır, hayır, hayır.”

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