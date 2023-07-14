iPhone’lar değişiyor. Avrupa’dan tarihi karar

Avrupa Konseyi Apple da dahil olmak üzere şirketlerin iPhone ve diğer ürünlerindeki pillerin çıkarılabilir olmasını zorunlu kılıyor.

iPhone’lar değişiyor. Avrupa’dan tarihi karar

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Avrupa Birliği (AB), blokta satılan tüm akıllı telefonların 2027 yılına kadar kullanıcı tarafından değiştirilebilen bataryalara sahip olmasını zorunlu kılacak yeni kuralları resmen onayladı.

Yeni AB kuralları, tüketicilerin sadece cihazlarının bataryalarını değiştirerek telefonlarının kullanım ömrünü artırmalarına yardımcı olacak.

Yeni kurallar, nerede üretildiklerine bakılmaksızın AB'de satılan tüm akıllı telefonlar için geçerli olacak.

Bu, Apple, Samsung ve diğer tüm üreticilerin yeni düzenlemelere uyması gerektiği anlamına geliryor. Ancak Apple'ın diğer şirketlerle birlikte bu düzenlemelerin uygulanmasına direnmesi bekleniyor.

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