Apple kullanıcıları dikkat: Bu mesaj size de gelirse sakın açmayın! Verileriniz saniyeler içinde çalınıyor

Teknoloji uzmanları, dünya genelindeki 1,46 milyar iPhone kullanıcısını hedef alan yeni bir siber saldırı tespit ettikten sonra acil bir uyarı mesajı yayınladı.

SİZE APPLE’DAN GELMİŞ GİBİ GÖRÜNEN BİR MESAJ VARSA DİKKAT! VERİLERİNİZ ÇALINABİLİR

Bilgisayar korsanları, Apple Kimlikleri üzerinden SMS kimlik avı kampanyaları düzenleyerek kullanıcıları, Apple'dan geldiği izlenimini veren sahte mesajlar aracılığıyla iCloud ile ilgili "önemli bir istek" bağlantılarına yönlendiriyor.

Kaliforniya merkezli güvenlik firması Symantec, bu ay içinde keşfedilen saldırıyı raporladı ve bu tür bağlantıların kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirerek Apple Kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

İPHONE SAHİPLERİ HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Apple, kullanıcılarını bu tür tehditlere karşı korumak için çeşitli önlemler almaları konusunda uyardı. iPhone sahiplerine, hesaplarına erişmek için parola ve altı haneli doğrulama kodu gibi iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmaları önerildi.

Symantec'in internet sitesinde yapılan açıklamada, "Bu kimlik bilgileri oldukça değerlidir; cihazlar üzerinde kontrol, kişisel ve finansal bilgilere erişim ve yetkisiz alımlar aracılığıyla potansiyel kazanç sağlayabilir" ifadeleri yer aldı.

“SAKIN DEVRE DIŞI BIRAKMAYIN”

Apple ayrıca, kullanıcılarından telefonlarında veya hesaplarında bulunan güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmamalarını tavsiye etti. Dolandırıcılar, bu tür taleplerin kullanıcıların hesaplarını korumak için olduğunu iddia edebilir ancak Apple, bu tür isteklerde bulunmayacağını belirtti.

Kullanıcılar, şüpheli mesajları dikkatlice incelemeli ve mesajda yer alan bağlantıların Apple'ın resmi web sitesine ait olup olmadığını kontrol etmelidirler. Ayrıca, bilgisayar korsanlarının genellikle şirketin standartlarına uymayan metinler gönderdiği unutulmamalıdır.

Apple kullanıcıları, güvenliklerini korumak için bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalı ve gerekli önlemleri almalıdırlar.