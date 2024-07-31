Apple kullanıcıları tehlikedesiniz! Acil güncelleme uyarısı yapıldı

Uyarı, özellikle iPhone XS, XS Max ve XR kullanıcılarını kapsadığı aktarıldı.

Apple, iOS 17.6 güncellemesiyle cihazları önemli güvenlik açıklarından koruma altına almayı hedeflediğini aktardı. Güncelleme, 35 güvenlik açığını kapatarak kullanıcıların kişisel verilerinin, konum bilgilerinin ve cihaz kontrolünün tehlikeye girmesini engelleyecek. Özellikle iOS çekirdeğinde (Kernel) bulunan iki kritik açık, siber suçlulara cihazlara tam erişim sağlama imkanı sunabilir.

YAZILIMI DEVRE DIŞI BIRAKMA FIRSATI SUNUYOR

Yeni güncelleme, ayrıca iPhone'un işletim sistemindeki bir hatayı düzeltirken, bu hatanın siber suçlular tarafından yazılımı devre dışı bırakma fırsatı sunduğu belirtiliyor. Ayrıca, kullanıcıların gizlilik tercihlerini göz ardı eden uygulama sorunları da çözülüyor.

8 GÜVENLİK AÇIĞI KAPATILDI

WebKit motorunda tespit edilen sekiz güvenlik açığı da güncelleme ile kapatıldı; bu açıklar, kötü amaçlı bağlantılar aracılığıyla phishing saldırılarına karşı savunmasızlık yaratıyordu.