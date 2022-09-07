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Apple Store tüm dünyada kapandı: Bu durum ne anlama geliyor

Apple Store tüm dünyada kullanıcılara ve meraklılarına kapatıldı. Yeni cihazların sisteme yüklenmesi beklenirken böyle bir durumun yaşanması kullanıcılar tarafından "zam mı geliyor" yorumlarının oluşmasına sebep oldu.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 16:25
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Apple Store kapandı. Ürünler sisteme zamlı mı düşecek

Apple Store tüm dünyada kapandı: Bu durum ne anlama geliyor
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Tüm dünyanın gözü Apple'ın yeni etkinliğine çevrilmişken Apple'ın yeni ürünleri sisteme yüklenir yüklenmez sistem kilitlendi ve tüm dünyada kullanılamaz duruma getirildi. Kullanıcılar bu durumun nedenini merak ederken ürünler beklenenden daha mı zamlı geçecek düşüncesi, ürünleri bekleyenleri sarmaya başladı. 

Neredeyse her etkinliğinde sitesini benzer şekillerde kapatan Apple, yeni cihazların satışa sunulacağına işaret etti.

Bu kapanmaların neredeyse tümünde site yeniden açıldığında fiyatlara zam yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Apple yöneticilerinden konuyla alakalı açıklama gelemzken kapanmanın sonuçlarının neler olacağı merak konusu oldu.

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