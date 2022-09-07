Apple Store tüm dünyada kapandı: Bu durum ne anlama geliyor

Tüm dünyanın gözü Apple'ın yeni etkinliğine çevrilmişken Apple'ın yeni ürünleri sisteme yüklenir yüklenmez sistem kilitlendi ve tüm dünyada kullanılamaz duruma getirildi. Kullanıcılar bu durumun nedenini merak ederken ürünler beklenenden daha mı zamlı geçecek düşüncesi, ürünleri bekleyenleri sarmaya başladı.

Neredeyse her etkinliğinde sitesini benzer şekillerde kapatan Apple, yeni cihazların satışa sunulacağına işaret etti.

Bu kapanmaların neredeyse tümünde site yeniden açıldığında fiyatlara zam yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Apple yöneticilerinden konuyla alakalı açıklama gelemzken kapanmanın sonuçlarının neler olacağı merak konusu oldu.