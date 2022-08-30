İlk iPhone kutulu halde rekor fiyata satıldı. İşte ilk iPhone'un görüntüsü

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın ilk ürünü olan ve sadece 200 adet üretilen Apple-1 adlı masaüstü bilgisayar, yaklaşık 700 bin dolar karşılığında satılmıştı. Bu ilk Apple bilgisayarın Steve Jobs tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Cihazı tasarlayan ve Steve Jobs’un kullanmasını sağlayan Steve Wozniak konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

Apple-I, Apple-II ile kıyaslandığında korkunç derecede geride. Ancak Apple-I bilgisayarı dünyaya satın alınabilir ve kullanışlı bir bilgisayarın formülünü göstermiş oldu. Tasarımlarımı Homebrew Computer Club'a ücretsiz olarak verdim. Bilgisayarların eğitim konusunda yardımcı olabileceğine olan inancım, ilk Apple-I bilgisayarını ortaokul öğrencilerine göstermek için kulüp üyemiz Liza Loop'a vermemi sağladı. Apple-I bilgisayarına, 'kişisel' kavramını nasıl tanımladığınıza bağlı olarak kişisel bilgisayar diyebilirsiniz. Apple-I ve Apple-II, daha önce atılmamış adımları attı.

İLK APPLE TELEFON VE İPOD DA SATILDI

2007 yılında piyasaya sürülen ilk iPhone’un kapalı kutu hali için 35 bin 414 dolara açık artırma yöntemiyle satıldı.

2001 yılında piyasaya çıkan ilk iPod ise aynı açık artırmada iPhone RR Auction tarafından 25 bin dolar karşılığında satıldı.