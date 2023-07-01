Apple tüm ürünlerine zam yaptı. En pahalı iPhone uçtu

Dolar kurunun ardından geçen ay zam yapan Apple Türkiye yine zam yaptı. Tüm ürünleri fiyat listesi açıklandı.

Apple tüm ürünlerine zam yaptı. En pahalı iPhone uçtu

Editör: Özlem Kıral

1 ABD Doları 26 TL’yi geçti. Euro ise 28 TL bandından ilerliyor. Türk Lirası tüm para birimleri karşısında değer kaybetti. Tüm ürünlere zam üstüne zam geldi.

Başta ithal edilenler olmak üzere tüm teknolojik ürünlere ardı ardına zam yağıyor. Bu fiyatlara alınan vergiler de dahil edildiğinde fiyatlar alıp başını gidiyor.

APPLE’DAN ZAM KARARI

Apple Türkiye bugün iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı.

Son zam ile birlikte en pahalı iPhone, 90 bin TL'ye dayandı.

En pahalı iPhone modeli 85.999 TL oldu.

iPhone SE 64 GB Nisan ayında 16.999 TL'den satılıyordu. Temmuz ayında gelen zamla birlikte 24.999 TL oldu.

AirPods 2. Nesil ise Nisan ayında 2.999 TL'den satılırken fiyatı 4.299 TL'ye çıktı.

GEÇEN AYKİ FİYATLAR:

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 42.499 TL

iPhone 14 Plus 128GB: 46.999 TL

iPhone 14 PRO başlangıç fiyatı: 54.999 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 72.499 TL

iPhone 14 Pro Max Başlangıç fiyatı: 54.999 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 76.499 TL

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