Apple'ın en pahalı telefonunun üretim maliyeti şok etti. İşte cihazın pahalı olma sebebi

Apple'ın son üretimi olan iPhone 14Pro Max'inin üretim maliyeti belli oldu. Akıllı telefonun teknik özellikleri belli olurken seleflerinden farklı olduğu yönler açıklandı.

Apple'ın en pahalı telefonunun üretim maliyeti şok etti. İşte cihazın pahalı olma sebebi

Akıllı telefon piyasasında fiyatlar zirveleri zorlarken Apple, iPhone 14 serisiyle ilk yüksek fiyata sahip akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Üst düzey donanıma sahip olan serinin en güçlüsü olan iPhone 14 Pro Max’in üretim fiyatını duyan inanamadı.

iPhone 14 Pro Max’in, serideki diğer modellere göre bazı üst düzey donanımlara sahip olduğu ifade edilirken, cihazda 120 Hz ProMotion ekran teknolojisi, Apple A16 Bionic işlemci, 48 Megapiksel ana kamera sensörü gibi birçok teknik özelliğe sahip olduğunun altı çizildi. Dolasıyla cihazın maliyeti de diğerlerine göre fazla oldu.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Counterpoint tarafından yapılan araştırma sonucunda iPhone 14 Pro Max üretim maliyeti belli oldu. Apple, 1 adet modelin üretilmesi için artışla yaklaşık olarak 464 dolar harcadı. Bu maliyetin yüzde 22’lik kısmını A16 biyonik işlemci üretimi kapsadı. Apple’ın yeni nesil mobil işlemcisi A16 bionic, 16 milyar transistör içeriyor. A15 Bionic’te 15 milyar transistör bulunuyor. Bu da yüzde 6,7 artış anlamına geliyor.

Modellerde Fiyat Artışı Olmasını Gerektiren Bazı Farklılıklar;

– Çentik yerine Dynamic Island (Pro’ya Özel)
– Her zaman açık ekran (Pro’ya Özel)
– 48 MP ana kamera sensörü (Pro’ya Özel)
– Süper akıcı ve titremeyen videolar için Aksiyon Modu (Tüm iPhone 14’ler)
– Otomatik odaklamalı ön kamera (Tüm iPhone 14’ler)
– Apple A16 Bionic işlemci (Pro’ya Özel)

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