Apple Watch 9 özellikleri neler? Apple Watch 9 ne kadar kaç TL?

Teknoloji devi Apple yeni akıllı saati Apple Watch 9’un tanıtımını tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirdi. Apple’ın yeni iPhone 15 serisinin ardından Apple Watch 9’un teknik özellikleri ve fiyatı merak ediliyor. Peki, Apple Watch 9 özellikleri neler? Apple Watch 9 ne kadar kaç TL?

Apple Watch 9 özellikleri neler? Apple Watch 9 ne kadar kaç TL?

Apple Watch Series 9’un teknik özellikleri ve fiyatına dair tüm detaylar netleşti. Buna göre pek çok Apple kullanıcısı yeni Apple Watch 9’un fiyat ve özelliklerini araştırıyor. Peki, Apple Watch 9 özellikleri neler? Apple Watch 9 ne kadar kaç TL?

Apple Watch 9 özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik…

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APPLE WATCH 9 ÖZELLİKLERİ NELER?

Kasa boyutu: 41 mm ve 45 mm kasa boyutu

Ekran: 1,9 inç ekran 368 x 448 piksel çözünürlük (45mm) – 2000 nit

İşlemci: S9

Dayanıklık: IP6X, WR50 ve çatlamaya dayanıklı ekran

Sensörler: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü

Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.3, GPS

İşletim Sistemi: watchOS 10

Pil Ömrü: 18 saate kadar (düşük güç modunda 36 saate kadar)

GPU: PowerVR.

Batarya: 308 mAh.

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APPLE WATCH 9 FİYATLARI

Apple Watch Series 9, alüminyum 41 mm. 14,999 TL,

- 45 mm. 15,999 TL.,

- paslanmaz çelik modeli 41 mm. 33,499 TL ve

- 45 mm. 34,999 TL’den satışa sunuldu.

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