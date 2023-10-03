Apple Watch Series 9’un teknik özellikleri ve fiyatına dair tüm detaylar netleşti. Buna göre pek çok Apple kullanıcısı yeni Apple Watch 9’un fiyat ve özelliklerini araştırıyor. Peki, Apple Watch 9 özellikleri neler? Apple Watch 9 ne kadar kaç TL?

Apple Watch 9 özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik…

APPLE WATCH 9 ÖZELLİKLERİ NELER?

Kasa boyutu: 41 mm ve 45 mm kasa boyutu

Ekran: 1,9 inç ekran 368 x 448 piksel çözünürlük (45mm) – 2000 nit

İşlemci: S9

Dayanıklık: IP6X, WR50 ve çatlamaya dayanıklı ekran

Sensörler: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü

Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.3, GPS

İşletim Sistemi: watchOS 10

Pil Ömrü: 18 saate kadar (düşük güç modunda 36 saate kadar)

GPU: PowerVR.

Batarya: 308 mAh.

APPLE WATCH 9 FİYATLARI

Apple Watch Series 9, alüminyum 41 mm. 14,999 TL,

- 45 mm. 15,999 TL.,

- paslanmaz çelik modeli 41 mm. 33,499 TL ve

- 45 mm. 34,999 TL’den satışa sunuldu.