Apple'dan bir gecede yüzde 100 zam

Apple, Türkiye'de Arcade hizmetine zam yaptı. Aylık fiyat yüzde 100 zamlandı.

Apple'dan bir gecede yüzde 100 zam

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Apple‘ın zam yaptığı servislerden yalnızca Arcade ülkemizde hizmet vermekteydi.

Apple Arcade fiyatına bir gecede yüzde 100 zam yaptı ve Türkiye fiyatı artık ayda 34,99 TL yerine 69,99 TL'ye ulaştı.

Apple, ülkemizde olmayan TV+ hizmetinin fiyatını ABD için aylık 6,99 dolardan 9,99 dolara çıkarttı. Bununla beraber Apple Arcade yurt dışı fiyatı ise 4,99 dolardan 6,99 dolara çıktı.

Apple News+ hizmetinin fiyatı ise aylık 9,99 dolardan 12,99 dolara yükseldi. Apple’a ait olan hizmetleri bir araya getiren Apple One için de zam yapıldı. Bireysel aboneliğin fiyatı 19,95 dolar, aile planı ve Premier planının fiyatı ise sırasıyla 25,95 dolar ve 37,95 dolar olarak güncellendi. Apple’ın diğer popüler servislerinden Music, Fitness+ ve iCloud+ içinse fiyat artışı yapılmadığı görüldü.

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