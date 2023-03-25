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Ara tatil Ramazan bayramıyla mı birleşiyor? Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan 2023 iş takviminin ardından öğrenci ve veliler ikinci ara tatil olan Nisan ara tatilinin Ramazan bayramıyla birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. Peki, ara tatil Ramazan bayramıyla mı birleşiyor? Ara tatil ne zaman?

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:31
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Ara tatil Ramazan bayramıyla mı birleşiyor? Ara tatil ne zaman?

Ara tatil Ramazan bayramıyla mı birleşiyor? Ara tatil ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvimle Nisan ara tatilinin detayları belli oldu. Buna göre Ramazan bayramının ara tatille birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Peki, ara tatil Ramazan bayramıyla mı birleşiyor? Ara tatil ne zaman?

ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMIYLA MI BİRLEŞECEK?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve Ramazan bayramı ile birleşecek.

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