Ara tatil tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için ilk ara tatilin 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül’de başladı ve birinci dönem 17 Ocak’ta sona erecek. Ancak öğrenciler, 11-15 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatillerini yapacaklar. Bu ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün sürecek.

Peki, ikinci ara tatil ne zaman? İkinci dönem ara tatili, 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Okullar ise 20 Haziran 2025’te kapanacak.

Önemli tarihler:

- Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

- Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

- İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

- Okulların kapanması: 20 Haziran 2025