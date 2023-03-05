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8 Şubat'ta bitmesi gereken ara transfer bugün bitiyor

Deprem nedeniyle 5 Mart'a uzatılan ara transfer dönemi resmen kapanıyor.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 14:57
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Ara transfer kapanıyor. Saatler kaldı

8 Şubat'ta bitmesi gereken ara transfer bugün bitiyor
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Futbolda "ara transfer" döneminin bitmesine saatler kaldı. 12 Ocak'ta başlayan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün sona eriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Şubat'ta bitmesi gereken ara transfer dönemini depremi felaketi nedeniyle uzatmıştı.

Deprem sebebiyle ligden çekilme talebi kabul edilen kulüpler için de yeni düzenleme yapılmıştı.

Bu kulüplerin futbolcularının bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine ve aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmelerine izin verilmişti.


 

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