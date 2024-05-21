Araba almaktan vazgeçenlerin son tercihi ortaya çıktı. Sayısı her geçen gün artıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Araba almaktan vazgeçenlerin son tercihi ortaya çıktı. Sayısı her geçen gün artıyor
Yüksek fiyatlar ve kredi faizleri nedeniyle araba almaktan vazgeçenlerin son tercihi ortaya çıktı. Söz konusu yöntemi kullananların sayısı her geçen gün artıyor.

Araç kredilerinde faiz oranlarının rekor seviyelere çıkması ile birlikte otomobil satışları neredeyse durma noktasına geldi. Sıfır araç satışları için galericiler çeşitli kampanyalar yapsa da fiyatların yüksekliği ve kredi faizlerinin artması satışların oldukça yüksek seviyede düşmesine neden oldu. İkinci el piyasasında ise yükselen fiyatlar son dönemde düşüş trendine girdi. Ancak internet sitelerindeki ilanlar artmasına rağmen satış oranları düştü.

Otomobil satışlarındaki düşüşün bir nedeni de vatandaşların tercihlerindeki değişim oldu. Mevduat faizlerindeki artışla birlikte parasını değerlendirmek isteyenler faize yöneliyor. Vatandaşlar, piyasa değeri 1 milyon 100 bin liralık bir araba almak yerine faize yatırarak yaklaşık 45 bin lira kazanmayı tercih ediyor.

Parasını faizde değerlendirenler ise araba ihtiyaçlarını farklı bir yoldan karşılamaya başladı. Son dönemde araç kiralamalarında ciddi artış yaşanıyor. Parasını faize yatıranlar buradan kazandıkları paranın bir kısmını araç kiralama giderine harcıyor. Harcadıkları rakam aylık 27 bin lirayı buluyor.

Örneğin piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olan 2021 model ikinci el otomobili satın almak yerine, aynı parayı mevduata koyanlar aylık 45-50 bin TL kazanıyor.

Satın almak yerine kiralamayı tercih edenler; 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık kiralama yaparken modelden modele de fiyatlar değişiyor.

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