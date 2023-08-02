Araba firmasına sinirlenen kadın aracını vinçle bayi önüne astı

Son yıllarda araç fiyatlarının fahiş şekilde zamlanması ile birlikte vatandaşlar ile araç bayileri arasında problemler de had safhaya ulaştı. Ankara’da bir vatandaş Renault bayisinden sıfır araç aldıktan sonra yaşadığı donanımsal problem sonrasında aldığı sıfır aracı bayiye teslim etti.

Bayinin problemi tespit edememesi üzerine aracı satın alan vatandaş sıra dışı bir protesto yöntemine başvurdu.

Bayinin önüne bir vinç eşliğinde aracını asan kadın, arabanın üzerine de bir pankart astı. Pankarta, “Biz inandık biz güvendik. Siz inanmayın, siz güvenmeyin. Kandırılmayın” yazan kadının protesto biçimi sosyal medyada takdir edilirken, video viral oldu.