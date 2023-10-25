Araba fiyatlarında büyük düşüş dalgası geliyor! 700 bin araç piyasaya giriyor

Uzun yıllardır haciz sebebiyle yediemin otoparklarında bulunan araçlar 1 Kasım'da satışa çıkıyor. Sektör temsilcileri 700 bin ikinci el otomobilin piyasaya gireceğini ve ikinci el otomobil fiyatlarını yüzde 30 düşüreceğini söylüyor. Öte yandan ihale ile satılacak olan araçların piyasa fiyatının altında olacağı ifade ediliyor.

Otomotiv piyasasındaki fahiş fiyatlar hükümetin aldığı sert tedbirler ile gevşemeye başladı. Ayrıca bayilerdeki sıfır otomobil bolluğu da ikinci ele olan ilgiyi azalttı. Ancak hala piyasada fiyat köpüğü bulunduğu ifade ediliyor. İlgili bakanlıklar fiyatların rayına oturması adına birtakım projeler üzerinde çalışıyor.

İKİNCE EL FİYATLARINDA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ

Bunların başında ise 'yediemin otoparklarında bulunan araçların ihale yoluyla satılması' geliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Hacizli araçlar ihale ile satılacak" demişti. Satış sürecinin ise 1 Kasım'da başlayacağını ifade etmişti. Peki bu otomobillerin satışa çıkması ikinci el otomotiv pazarını nasıl etkileyecek? Sektör temsilcileri otoparklarda hacizli olarak bekleyen ciddi sayıda otomobil olduğunu belirterek, bu hacmin piyasaya girmesi ile ikinci el fiyatlarında yüzde 30'a varan düşüşler olabileceğini ifade ediyor.

OTOMOBİL FİYATLARI DAHA UYGUNA SATILACAK

Bugün Türkiye'deki yediemin otoparklarında 2,2 milyon adet hacizli araç bulunuyor. Ancak şartlara uyan ve ihale ile satılacak olan araç sayısı bir milyon civarında. Bu bir milyon adetlik rakamın 300 bini 20 yaş üzerinde ve yaşlı durumda. 700 bini ise satılabilir durumda olanlar.

Ayrıca bu 700 binlik rakamın 200 bini 5 yaş altında, yani genç araçlar. En düşük ihtimalde 700 bin civarında bir ikinci el aracın piyasaya girmesi bekleniyor. İnternette satışta olan toplam bir milyon adetlik ikinci el otomobil bulunduğu düşünüldüğünde, bunun yarısı kadar bir aracın piyasaya girmesinin fiyatları ciddi anlamda düşüreceği anlamına geliyor. Öte yandan yapılacak olan ihalede araçların piyasa fiyatının yüzde 10-15 altında satılacağı belirtiliyor.

İHALE İSE UYAP'TAN YAPILACAK YASTIK ALTI EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Yapılacak olan düzenleme ile hem hurda araçların değerlendirilmesi hem de kullanılabilir durumdaki araçların satışı sağlanacak. Böylece devlet icraya verilen araçların üzerinde biriken yüksek miktardaki Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni, borçlu da alacağını tahsil etmiş olacak. Piyasa hareketliğinden dolayı yastık altı tabir edilen birikimler ekonomiye kazandırılacak, tamir, bakım ve yedek parça gibi ihtiyaçlar sebebiyle de oto sanayi sektörü canlanacak.

Henüz netleşmemekle birlikte, araçların Uyap e-Satış platformu üzerinden ihale edilmesi bekleniyor. Bu ihalelere girmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ihaleye konu olan mal için belirlenen tutarın teminat olarak yatırılması yeterli. Aracın satın alınamaması durumunda ise bu teminatlar iade edilebiliyor. Satın alınması durumunda ise kanunun belirttiği şekilde ödemeler gerçekleştirilerek devir alınacak.

Yedieminlerde bulunan ve online ihale yöntemi ile satışa sunulan araçlarda otomobil detayları belirtilmiyor. Örneğin aracın değişen/boya bilgileri, varsa mekanik veya elektronik arızaları tespit edilemediğinden bu konudaki bilgiler sunulmuyor. Sektör temsilcileri bu nedenle ihale ile araç alacak olan vatandaşların satış sonrası mutlak bir ekspertize gitmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu bilinmezlik sebebiyle satılan araçların fiyatlarının piyasa şartlarına göre düşük olacağı belirtiliyor.