Sivrisinek salgın hastalıklara mı neden oluyor? Bilim Kurulu Üyesi uyarılarını açıkladı

Yakın zamanda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sinek popülasyonunda da bir artış yaşandığı gözlendi.

Vatandaşlar, özellikle sivrisineklerin yol açtığı rahatsızlıklardan şikayetçi oluyorlar.

Pandemi Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, sıcaklıkların artmasıyla sinek popülasyonundaki artışa işaret ederek, "Bu durumun ciddiyetle ve sistematik bir şekilde ele alınması gerektiğini, aksi takdirde salgın hastalıklara neden olabileceğini" vurguladı.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Sivrisineklerin çeşitli mikropları taşıdığını ve özellikle deprem bölgesinde salgın hastalıklara yol açabileceğini" belirtti ve "Zamanında müdahale edilmesinin önemini, örneğin larva döneminde belediyeler ve Sağlık Bakanlığı'nın iş birliğiyle alınacak önlemlerin hayati olduğunu" ifade etti.

DAHA ÖNCE DE UZMANLAR TARAFINDAN BENZER UYARILAR YAPILMIŞTI

Daha önce Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, sivrisineklerin Batı Nil Virüsü'nü bulaştırabileceğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulunmuştu.

AVRUPA’DA ALARM VERİYOR!

Avrupa'da ise daha sıcak ve nemli hava koşullarının oluşmasıyla sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayıldığı gözlemlendi.

Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle bu tür hastalıkların tüm dünyada, özellikle Avrupa'da yayıldığını belirtiyorlar.

Küresel ısınmanın böcek ve sivrisineklere daha elverişli koşullar sağlaması sonucunda, son 80 yılda bu tür hastalıkların görülme sıklığında büyük bir artış yaşandı.

İspanya'dan Profesör Rachel Lowe, sivrisinek kaynaklı hastalık salgınlarının önümüzdeki yıllarda Kuzey Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Avustralya'nın şu anda etkilenmeyen bölgelerine yayılacağı konusunda uyarılarda bulundu.

SİVRİSİNEKLER TARAFINDAN BULAŞTIRILAN HASTALIKLAR NELERDİR?

Sivrisinekler tarafından bulaştırılan hastalıklar, bakteri, virüs veya parazitlerin neden olduğu hastalıklardır.

Her yıl yaklaşık 700 milyon insan bu tür hastalıklara yakalanmakta ve 725.000'den fazla kişi hayatını kaybetmekte.

Sivrisinekler tarafından bulaşan hastalıklar arasında sıtma, dang, Batı Nil virüsü, chikungunya, sarıhumma, filaryaz, tularemi, dirofilariyaz, Japon ensefaliti, Saint Louis ensefaliti, Batı at ensefaliti, Doğu at ensefaliti, Venezuela at ensefaliti, Ross Nehri Ateşi, Nehir ateşi, Barmah Ormanı ateşi, La Crosse ensefaliti ve Zika ateşinin bulunduğu bildirildi.

Ayrıca, Keystone virüsü ve Rift Valley ateşi gibi yeni tespit edilen hastalıklar da bu gruba dahil olduğu ifade edildi.

Nisan 2020 itibarıyla, COVID-19'un sivrisinekler tarafından bulaştığına dair bir kanıt bulunmamakta olduğunun altı çizildi.