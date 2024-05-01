Kerem Aktürkoğlu ‘Aile Bakanı’ olacak

Galatasaray’a geldiği ilk günden beri takıma en çok katkı sağlayan isimlerden olan Kerem Aktürkoğlu’nun dünya evine gireceği ileri sürüldü.

“BU YAZ EVLENİYOR”

Emre Kaplan’ın aktardığı bilgilere göre yıldız futbolcu Aktürkoğlu, bu yaz düğün yapacak.

ERDEN TİMUR: KEREM AKTÜROĞLU AİLE BAKANI OLACAK

İki gün önce 343 Dijital’in Youtube programına konuk olan Galatasaray’ın Başkanvekili Erden Timur’a “Başbakan olsaydı Galatasaray’ın kabinesi nasıl olurdu?” diye soruldu.

Timur, ‘Aile Bakanı’ olarak Kerem Aktürkoğlu cevabını verdi.

Timur’un “İnşallah Kerem Aktürkoğlu’nu da ileride Aile Bakanı yaparız” sözleri evleneceğine dair iddiaları güçlendirdi.