Araba Tofaş olunca aslan kesildiler. Lüks araba olsaydı böyle mi olurdu?

“Arabanın eksiği var ödeyemedim”. Aksaray’da polisi görüp ters yola girip kaçan sürücünün sözleri sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: İHA
Araba Tofaş olunca aslan kesildiler. Lüks araba olsaydı böyle mi olurdu?

Aksaray'ın Tacin Mahallesi uygulama noktasında Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve mahalle çarşı bekçileri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uygulamada polisi fark eden 68 AAU 190 plakalı araç sürücü ters yola girerek kaçmaya başladı.

Sürücünün kaçtığını fark eden polis ekipleri aracın peşine düşerken sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşandı.

SÖZLERİ YÜREKLERİ PARÇALADI

Kısa süren kovalamacada sürücü araçla birlikte çok kaçamadan yakalandı. Araçtan inmek istemeyen sürücü Ayhan A. ile akrabası İbrahim A., araçtan zorla indirilirken araçtan indirilen sürücü ve arkadaşının üstleri arandı.

“ARABANIN BAĞLAMASI VAR ÖDEYEMEDİM”

Şahıslar üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken araç sürücüsü Ayhan A., "Polisten neden kaçtınız?" sorusuna, "Amirim arabanın bağlaması var. Kur'an çarpsın bir şey yok, vallahi bir şey yok" dedi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Polis ve bekçiler araç içerisinde geniş çaplı arama yaparken, arama esnasında araç başında bekleyen sürücü Ayhan A., arama yapan polis memurlarına, "Hakkınızı helal edin" diyerek helallik istedi.

Araç içerisinde yapılan aramada da herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken araç üzerinde yapılan sorgulamada aracın muayenesiz ve sigortasız olduğu anlaşıldı.

Polisten kaçan sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan 427 lira ve sigortasız araç kullanmaktan 196 lira para cezası kesildi. Trafikten men edilen otomobil ise otoparka çekildi.

AKILLARA KÜRŞAT AYVATOĞLU GELDİ

Öte yandan akıllara AKP’li Kürşat Ayvatoğlu' geldi. Lüks araç içinde uyuşturucu madde kullanırken görüntüleri ortaya çıkan ve ifadesinde "Kokain değil, pudra şekeriydi" deyip, sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alınan eski AKP Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'ndan alınan kan, kıl ve idrar örnekleri sonuçlanmıştı. Adli Tıp''ın raporuna göre, Ayvatoğlu'ndan alınan numunelerden "uyuşturucu maddesi" çıkmıştı.

Ayvatoğlu’ndan sonra da AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç'dan sonra AKP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Cenk Özen uyuşturucu satıcılığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

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