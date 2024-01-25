'Arabada çocuk var' diye uyarılan trafik magandası çocuğa da küfür etti

Mehmet Akif Erdem
'Arabada çocuk var' diye uyarılan trafik magandası çocuğa da küfür etti
İstanbul Ataşehir'de bir trafik magandasının yaptıkları sosyal medyada gündem oldu. Bir aracın önüne kırarak saldırmaya çalışan maganda araç içindeki çocuğa da küfretti.

İstanbul’da trafik magandalarının neden olduğu şiddete yenisi eklendi. Sosyal medyada paylaşılan videoya göre, Trafikteki yol tartışması sırasında araç sürücüsü, tartıştığı sürücünün aracının önüne kırarak durdurmaya çalıştı.

Sonrasında araçtan inen sürücü, “Delikanlıysan inersin aşağı” diyerek tartıştığı sürücüyü tahrik etmeye çalıştı. Diğer sürücünün “Arabada çocuk var” sözü sonrası Daha sert müdahale etmeye çalışan sürücü ise çocuğa yönelik küfür ederek tartıştığı sürücünün araçtan inmesini istedi. Cama vurarak araca müdahale eden sürücüyü ise aynı araçta bulunan bir başka kişi sakinleştirmeye çalışsa da sürücünün küfretmeye devam ettiği görüldü.

O sırada video çekmeye devam eden sürücü, söz konusu görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını söyleyince araçtaki 2 kişi de küfrederek sürücüye saldırmaya çalıştı. O sırada araç sürücüsü olay yerinden ayrılmaya çalışırken saldırgan kişiler de araçlarına döndü.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Son Haberler
Şener Üşümezsoy Tanrı Dağları'ndaki 7'lik depremin stresini nereye yüklediğini açıkladı. Tarihsel Türk yurdunda neler oluyor? Gündem
Şener Üşümezsoy Tanrı Dağları'ndaki 7'lik depremin stresini nereye yüklediğini açıkladı. Tarihsel Türk yurdunda neler oluyor?
Yolcu bindiği uçağın eksik vidalarını fark etti. Uçuş iptal edildi Dünya
Yolcu bindiği uçağın eksik vidalarını fark etti. Uçuş iptal edildi
Kurban etini çiğ çiğ yedi. Bundan medeniyet mi bekliyorsunuz ? Dünya
Kurban etini çiğ çiğ yedi. Bundan medeniyet mi bekliyorsunuz ?
Faydalarıyla göz dolduran ve adı üstünde ot anne sütünü artırıyor Şifalı Bitkiler
Faydalarıyla göz dolduran ve adı üstünde ot anne sütünü artırıyor
Kronik öksürüğü olanlara müjde. İşte korkulu rüyayı sonlandıran ot Şifalı Bitkiler
Kronik öksürüğü olanlara müjde. İşte korkulu rüyayı sonlandıran ot
Avrupa Parlamentosu önünde çiftçilerden protesto Dünya
Avrupa Parlamentosu önünde çiftçilerden protesto