'Arabada çocuk var' diye uyarılan trafik magandası çocuğa da küfür etti

İstanbul’da trafik magandalarının neden olduğu şiddete yenisi eklendi. Sosyal medyada paylaşılan videoya göre, Trafikteki yol tartışması sırasında araç sürücüsü, tartıştığı sürücünün aracının önüne kırarak durdurmaya çalıştı.

Sonrasında araçtan inen sürücü, “Delikanlıysan inersin aşağı” diyerek tartıştığı sürücüyü tahrik etmeye çalıştı. Diğer sürücünün “Arabada çocuk var” sözü sonrası Daha sert müdahale etmeye çalışan sürücü ise çocuğa yönelik küfür ederek tartıştığı sürücünün araçtan inmesini istedi. Cama vurarak araca müdahale eden sürücüyü ise aynı araçta bulunan bir başka kişi sakinleştirmeye çalışsa da sürücünün küfretmeye devam ettiği görüldü.

O sırada video çekmeye devam eden sürücü, söz konusu görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını söyleyince araçtaki 2 kişi de küfrederek sürücüye saldırmaya çalıştı. O sırada araç sürücüsü olay yerinden ayrılmaya çalışırken saldırgan kişiler de araçlarına döndü.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.