Arabasının içinde ölü bulundu

Saat 11.30 sularında Bahçelievler Neyir Sokak üzerinde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, lüks bir araç içerisinde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

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Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede araç içindeki şahsın başından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik tedbirleri alınırken, bölgeye intikal eden olay yeri inceleme ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan incelemelerde 1 adet tabanca bulundu.

İncelemelerin bitmesinin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Kimliği tespit edilemeyen şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belli olacak.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.