Araç çakmağı lüks cipi cayır cayır yaktı. Genç kadın ölümden döndü

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde kadın sürücünün kullandığı cip, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Aracın çakmaklık kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, dakikalar içerisinde alevlerin sardığı araçtan son anda indi.

Araç çakmağı lüks cipi cayır cayır yaktı. Genç kadın ölümden döndü

İHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde Ortahisar ilçesinin Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu Trabzon-Rize istikametinde gitmekte olan Esra Kızıler (39) yönetimindeki 61 ACY 665 plakalı Nissan marka cipin çakmaklığında yangın çıktı.

Akyazı tünellerinden geçtiği esnada çakmaklıktan çıkan dumanları fark ederek tünel çıkışında aracını durduran kadın sürücü yangın söndürme tüpü ile müdahale etmek istedi.

Yangın söndürme tüpünün çalışmaması nedeniyle alevlere müdahale edemeyen sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alev topuna dönen araçtaki yangın kısa sürüde kontrol altına alındı. Yangın sonrası otomobil hurdaya dönerken, kadın sürücü korku dolu anlar yaşadı.

Aracında çıkan yangına müdahale etmeye çalıştığını belirten sürücü Esra Kızıler, “Tünelde seyir halindeyken koku aldım. İlk başta kokunun tünel içinden geldiğini düşündüm. Sonrasında fark ettim çakmaklığın oradan bir duman geliyor. Tünelden çıktığım gibi sağa yaklaştım" diye konuştu.

Kızıler "Çakmaklık bölümünün ısındığını ve eridiğini gördüm. Yangın söndürme tüpünü çıkardım ama çalıştıramadım. Battaniye ile yangının çıkış yerinin üstünü kapatmaya çalıştım ama o bölüm erimişti. Sonra yangın büyüdü. Söndürmeye çalışırken elim hafif şekilde yandı” dedi.

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen araç, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

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