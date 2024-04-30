TFF devrilmek üzere. Mehmet Büyükekşi yolun sonuna geldi

Kaynak: Haber Merkezi
TFF devrilmek üzere. Mehmet Büyükekşi yolun sonuna geldi
Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nu istemeyen kulüpler olağanüstü kongre için gerekli imzaya ulaşmak üzere.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimlerinin erkene alınması amacıyla düzenlenen imza kampanyasında önemli bir gelişme yaşandı.

Sports Digital'den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, TFF’nin seçimlerinin erkene alınabilmesi için gerekli olan imzaların büyük bir kısmı toplandı.

Şu ana kadar 140 imza toplanırken, bunların 120’si resmi olarak TFF’ye ulaştırıldı ve 20’si noter onaylı olmasına rağmen henüz federasyona iletilmedi.

Kulüpler Birliği, Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısında bu imzaları ve ilgili belgeleri basın mensuplarıyla paylaşmayı planlıyor.

TFF’nin 304 delegesi bulunuyor ve erken seçim kararı alabilmek için delegelerin en az %40’ının (yaklaşık 122 delegenin) imza vermesi gerekiyor.

Erken seçim için çağrı yapacak kongrenin toplanabilmesi için ise 130 imza şart. Şu anki toplanan imza sayısı, bu kritik eşiğe oldukça yaklaşmış durumda.

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