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Araç camları ve sular dondu

Türkiye'nin doğusunda yer alan illerde soğuk hava etkisini göstermeye başladı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:56
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Araç camları ve sular dondu

Araç camları ve sular dondu
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İHA
Soğuk hava Erzincan’da araç camlarını ve su birikintilerini dondurdu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının buz tutan camlarını kazıdı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 3, Erzurum ve Ardahan’da 2, Bayburt ve Kars’ta 7, Ağrı’da 5, Tunceli ve Iğdır’da 1 derece olarak kaydedildi.


Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette; sabah saatlerinde Orta Akdeniz’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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