Araç havada taklalar attı: 1 ölü

Önceki gün 14.30 sıralarında Çanakkale-Bursa çevreyolu üzerinde bir kaza meydana geldi. Çanakkale’den Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesine giden Temel Tuman (48) yönetimindeki otomobil çevre yolu üzerinde sebebi bilinmeyen bir şekilde kontrolden çıktı.

Araç havada taklalar atarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kazada araç kullanılamaz duruma gelirken, ağır yaralanan sürücü Temel Tuman, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Temel Tuman burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tuman, dün Umurbey beldesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diğer yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın taklalar atarak yol kenarına savrulduğu görülüyor.