Araç kiralama yöntemiyle vatandaşı dolandıran şahıs tutuklandı

Küçükçekmece’de kurumsal firmaların ismini kullanarak araç kiralama yöntemiyle vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı.

Araç kiralama yöntemiyle vatandaşı dolandıran şahıs tutuklandı

İHA’nın haberine göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, araç kiralama yöntemiyle dolandırılan vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheliler, kurumsal firmaların ismini kullanarak, internet üzerinde araç kiralamak isteyen vatandaşı 86 bin TL dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan vatandaş ise, polis karakoluna giderek şüpheli Tuncay P, hakkında şikayetçi oldu.

İban numarası ve cep telefonu üzerinde çalışan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaldığı adresi tespit ederek operasyon başlattı. Operasyonda şüpheli Tuncay P, gözaltına alınırken dolandırıcılıkta kullanılan çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyette işlemleri biten şüpheli Tuncay P, adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İfadesinde bu işlerden komisyon aldığını söyleyen zanlı Tuncay P, asıl sorumlunun başkası olduğunu savundu.

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