Araç koltuğunda köpek gören polis ekipleri şoke oldu. Araç sahibinin savunması işe yaramadı

Slovakya'da polisler, hız yapan bir aracın direksiyonunda köpek gördü. Aracın sahibine para cezası kesildi. Köpeğin sahibi, sürücü koltuğundayken köpeğin bir anda kucağına fırladığını söyledi ama cezadan kurtulamadı.

Araç koltuğunda köpek gören polis ekipleri şoke oldu. Araç sahibinin savunması işe yaramadı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Slovakya'da polis ekipleri, hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen köpeğin hayretine düştü.

Aracın sahibine para cezası kesti. Köpeğin sahibi, köpeğin direksiyona bilinçli bir şekilde geçmediğini, bir anda fırladığını söyledi.

KÖPEĞİN BİR ANDA FIRLADIĞINI SÖYLEDİ

Polisin Facebook sayfasında paylaştığı fotoğrafta, bir arabanın içinde direksiyonun başında gülümseyen bir köpek yer aldı. Köpeğin sahibi ise sürücü koltuğundayken köpeğin bir anda kucağına fırladığını savundu.

SÜRÜCÜ YALANLADI

Fakat yetkililer, başkent Bratislava'nın kuzeydoğusundaki Streusy köyünde gerçekleşen bu olayın görüntülerinde aniden kucağa sıçrama gibi bir hareketin gözlemlenmediğini aktardı.

HIZ YAPARKEN DİKKAT ÇEKMİŞ

Cezanın aşırı hız nedeniyle de kesilmiş olabileceği söylense de durum netleşmedi. Öte yandan Slovakya Polisi evcil hayvan sahiplerinde, yola çıkarken hayvanlarını sabitleme hatırlatmasında bulundu: "Küçük bir hayvan bile sürüş halindeyken hayatınızı ve sağlığınızı tehlikeye atabilir."

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