Araç köprü altında kontrolden çıkıp takla attı: 1 yaralı

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Lale Alt Geçidinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde yaşanan sağanağın ardından bazı yollarda kaygan zeminler oluştu.

İşte o kaygan zeminlerden birisi de Lale Alt Geçidi oldu.

Bir araç sürücüsü öğlen saatlerinde Lale Alt Geçidine girerken kaygan zemini fark edemedi ve aracın kontrolünü kaybetti.

Alt geçitte bulunan bariyerlere çarpan araç takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra sürücünün araçtan çıkmasına yardım etti.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.