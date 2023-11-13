Araç muayene ücretlerinde flaş ayrıntı. TÜVTÜRK'ün kasasına ne kadar koyduğu ortaya çıktı

“AKP Hükümetinin ülkede yarattığı tekelcilik mantığı maalesef araç muayene istasyonlarında TÜVTÜRK tekeli ile araç sahibi milyonlarca vatandaşın büyük mağduriyetler yaşamasına neden olmaktadır” diyen CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, konuyla ilgili Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrıda bulundu.

“31 Aralığa kadar 507 lira olan araç muayene ücreti bir yıl sonra 1 Ocak 2024 itibariyle 1821 liraya yükselerek yüzde 260 oranında zamlanmış oluyor.” diyen Kanko; “Ne memur maaşlarında ne emekli maaşlarında nede asgari ücret maaşlarında bir yıl içinde bu kadar artış yaşanmadı. Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyonu vatandaşa vergi ve zam olarak hemen yansıtan AKP Hükümeti maalesef bu enflasyon farkını maaşlara yansıtmakta pekte istekli olmadığı için vatandaşın alım gücünü her geçen gün daha da düşürmektedir. Akaryakıt fiyatları, trafik sigortası, kaskosu, araç bakımı ve araç muayenesi derken kontağı hiç açmasanız bile aylık araç gideri binlerce lirayı geçiyor. Memur ve emekliye yapılan zam oranları çok düşük kalırken, sadece araç muayenesine bir yılda % 260, kasko fiyatlarına ise yüzde 500’lere varan zamlar yapılması tam bir vicdansızlıktır. İktidar, “Kimseyi enflasyona ezdirmeyiz” dese de rakamlar aksini gösteriyor. Yüksek enflasyon nedeniyle maaşlar eridi. Vatandaş aracının masraflarını bile ödeyemez hale geldi. Araç sahipleri fahiş oranlarda artırılan vergi ve harçlar yüzünden araçlarını muayeneye götüremiyor, kasko ve sigorta yaptıramıyor. Bu sebeple birçok sürücü büyük risk alarak sadece zorunlu trafik sigortası ile yetiniyor. Hatta zorunlu sigortasını bile yaptıramıyor” dedi.

“KOCAELİ’DE MUAYENE İSTASYONU SAYISI YETERSİZ”

Kanko, “Ülke genelinde motorlu kara taşıt sayısı 28 milyonu geçerken Kocaeli’de ise bu sayı 500 binin üzerinde. Birçok ilde olduğu gibi Kocaeli’de de muayene istasyonu sayısı araç sayısına oranla çok yetersiz! Bu gerekçelerden ötürü yeni istasyonların kurularak araç muayene sırasında yer bulmak için günlerce randevu bekleyen vatandaşın yaşadığı mağduriyetlere son verilmelidir. Özellikle engelli vatandaşlarımıza randevular konusunda öncelik tanınmalıdır.

Araç sahiplerinden birkaç dakika süren rutin muayene sonrası kredi karı ile yaptıkları ödemelerde bile 50 TL fark alınmasının yanı sıra bu muayenelerde tekel olan TÜVTÜRK’e mecburen fahiş fiyatlar ödemek zorunda kalan vatandaş, araç sahibi olduğuna bin pişman. Hükümetin 2024 yılı için planladığı muayene ücretlerindeki zammı yapmaması ve kredi kartı ile yapılan ödemelerdeki komisyon ücretini kaldırması gerek!” ifadelerini kullandı.

TÜVTÜRK’ÜN KASASINA KOYDUĞU PARA ORTAYA ÇIKTI

Kanko, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “2007 yılında 632 milyon liraya ihale bedeli ile 20 yıllığına aldığı araç muayene istasyonu işletmeciliği için sadece son 1 yılda 5,5 milyar gelir elde eden TÜVTÜRK’ün, araç muayene istasyonlarının tekel durumunda olması ve yüksek kazanç elde etmesi mağdur olan milyonlarca araç sahibi vatandaşın ve muhalefet olarak bizlerin haklı olarak tepkilerine neden olmaktadır.

Son 18 yılda araç sayısı 2 katını aşmasına rağmen birçok ilde araç muayene istasyon sayısı aynı kaldı. 2005 yılında kurulan TÜVTÜRK 2007 yılında 13 milyon araca bakarken şimdi 28 milyonun üzerinde araca bakıyor. Bir otomobil için araç muayene ücreti 31 Aralık ile 1 Ocak arasında yani bir yıl bir günlük sürede 507 liradan 1.821 liraya yükselecek. Buda 367 günün sonunda yüzde 260 oranında artış demek. Bu fahiş fiyat artışına kasko, trafik, akaryakıt ve MTV zamlarını eklediğinizde araç sahiplerinin bütçeleri iyice sarsılmaktadır. Bağımsız kuruluşlara göre enflasyonun çok yüksek olduğu ülkemizde maaşlara yapılan bu düşük zam ülkedeki siyasi iktidarın milyonlarca çalışanın ve emeklinin hakkını yediğinin net bir göstergesidir.

TÜVTÜRK tarafından Türkiye’nin 81 ilindeki sabit ve gezici araç muayene istasyonlarıyla birlikte milyonlarca araçtan birkaç dakika süren rutin muayene sonrası yüksek ücretler alınmakta. Memur, emekli ve asgari ücretliye düşük zamlar yapılırken, araç muayene, MTV’ye, kaskoya, trafik sigortasına yüksek zam yapmak vicdansızlıktır. Ne asgari ücret zammı ne memur nede emekli zammı TÜVTÜRK’ün yüksek zammına yaklaşamadı! Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in adil bir vergileme sitemi politikası uygulayarak biran önce bu konuda gerekli düzenlemeleri yapması, araç muayene, MTV ile kasko ve trafik sigortası fiyatlarını memur ve emekli maaşına yapılan zamlara güre güncellemesi gerek” ifadelerini kullandı.