Aracın çarptığı kediyi hayata döndürdüler

Bir aracın çarptığı kedi yapılan operasyonla kurtarıldı

Aracın çarptığı kediyi hayata döndürdüler

İHA'dan alınan habere göre, bir araç çarpması sonucu bir bacağı işlevsiz hale gelen kedi, Veteriner Hekim Dr. Hakan Tan tarafından ameliyata alındı. Kedi için hayatı risk oluşturabilecek yaralı bacak yapılan başarılı ameliyatla tedavi edildi.

Yapılan ameliyata Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi dördüncü sınıfta eğitim gören 6 öğrenci de katılarak uygulamalı olarak eğitim aldı.

Ameliyat sonucunda yaralı kedi sağlığına kavuşurken veteriner fakültesi öğrencileri de Veteriner Hekim Dr. Hakan Tan’dan uygulamalı olarak ameliyat eğitimi almış oldu.

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