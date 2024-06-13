Aracın içinde infaz edildi

Kaynak: İHA
Aracın içinde infaz edildi

Küçükçekmece'de 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Aracın içinde kurşunlanan Eyüp Halim isimli genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Söğütlü Çeşme Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.

Eyüp Halim isimli genç ağır, bir kişi de hafif yaralandı. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan Eyüp Halim, kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adli tıptan cenazesi alınan Halim, ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından Küçükçekmece Kanarya Mezarlığına defnedildi. Çatışma anları ise bir vatandaşın cep telefonunun kamerasını saniye saniye yansıdı.

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