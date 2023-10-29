Aracın lastiği patlayınca refüjde bulunan palmiyeye çarparak durabildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan otomobilin, önce refüjde bulunan palmiyeye ardından da kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Aracın lastiği patlayınca refüjde bulunan palmiyeye çarparak durabildi


Kaza, Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çamlık istikametinden otogar istikametine seyir halindeki Miray A.’nın kullandığı 07 MNT 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjde bulunan palmiyeye ardından da kaldırıma çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yaser A. yaralanırken, yaralı 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kendisini iyi hissetmediğini belirten otomobil sürücüsü Miray A. da kardeşiyle birlikte aynı ambulansla hastaneye gitti.

Otomobil sürücüsü Miray A. kavşağa geldiğinde lastiğinin patladığını, aracı durduramayarak palmiyeye ve kaldırıma çarptığını belirtirken, kazayı gören vatandaşlar da kaza öncesinde aracın lastiğinin patlamasının sesini duyduklarını söylediler.

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