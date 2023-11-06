Siirt'te devrilen araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi öldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen araçtaki LPG tankının patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Siirt'te devrilen araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi öldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

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LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı. Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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