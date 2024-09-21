Aracın motoru aniden alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Aracın motoru aniden alevlere teslim oldu

Balıkesir'de hareket halindeki bir aracın motoru aniden alev alırken ekiplerin müdahallesi ile kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Haydar Mahallesi'nde hareket halindeki bir aracın motoru aniden alev aldı. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, G.H.'ye ait 06 VU 163 plakalı aracın motor kısmında çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, aracın motor kısmında ağır hasara yol açarken, araç kullanılamaz hale geldi. Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Olay sırasında can kaybı yaşanmaması, büyük bir teselli kaynağı oldu.

Aracın motoru aniden alevlere teslim oldu

Aracın motoru aniden alevlere teslim oldu

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