Aracın motorunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Sivas'ta otomobilin motor kısmında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Aracın motorunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Sivas'ta bir kedi, park halindeki otomobilin motor kısmına girdi. Araçtan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta mahsur kaldığı düşünülen kediyi kurtardı.

Olay Kılavuz Mahallesi Şehit Bahattin Erturhan Caddesi üzerinde yaşandı. Vatandaşlar, aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyunca, durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu aracın motor kısmından çıkardı. Kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kedi, doğaya salındı.

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