Aracına konteyner düşen Dunston'ın son durumu açıklandı

Anadolu Efes, dün trafik kazası geçiren Bryant Dunston'ın hastaneden taburcu olduğunu duyururken yıldız oyuncunun son durumuyla ilgili de bir açıklama yayınladı.

Aracına konteyner düşen Dunston'ın son durumu açıklandı

Anadolu Efes, cumartesi günü trafik kazası geçiren Bryant Dunston'ın vücudunda birçok sıyrık ve kesik tespit edildiğini açıkladı.
Kulüp ayrıca, deneyimli basketbolcunun hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.

İşte Anadolu Efes'in yaptığı açıklama:

"Dün ciddi bir trafik kazası geçiren oyuncumuz Bryant Dunston'ın yapılan tetkikler neticesinde vücudunun birçok bölgesinde sıyrık ve kesik bulunduğu tespit edilmiştir.

Bir gün boyunca müşahede altında tutulan oyuncumuzun başka bir sorunu olmadığı anlaşılmış ve kendisi bugün taburcu edilmiştir.

Tekrar geçmiş olsun Bryant!"

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