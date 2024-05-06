İskoçya'da iktidar partisinin yeni başkanı belli oldu

SNP tarafından yapılan açıklamaya göre İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Yusuf'un yerine parti lideri olacak isim için adaylık başvurusu yerel saatle 12.00'de bitti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve 2000-2004 arasında SNP lideri olan Swinney'in tek aday olduğu ve tekrar partinin başına geçeceği aktarıldı.

Yeni SNP liderinin, parlamentoda yapılacak oylamadan sonra İskoçya Bölgesel Başbakanı olması bekleniyor.

Yeni SNP liderini sosyal medya hesabından tebrik eden Başbakan Yusuf, Swinney'e destek vereceğini açıkladı.

Diğer adaylardan Kate Forbes geçen hafta, Greame McCormick ise dün aday olmayıp Swinney'i destekleme kararı almışlardı.