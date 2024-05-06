Ahmet Hakan'ın sığınmacılara yapılan nikah ücreti zammı zoruna gitti

Kaynak: Hürriyet
Ahmet Hakan'ın sığınmacılara yapılan nikah ücreti zammı zoruna gitti
Gazeteci Ahmet Hakan belediyelerin sığınmacıların nikah ücretine zam yapmasına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerce Uşak ve Afyonkarahisar Belediyeleri sığınmacıların, yabancı uyrukluların nikah ücretlerine zam yaptı.

Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü yazısında bu karara yer vererek tepki gösterdi. Hakan, sığınmacılardan alınan nikah ücretine isyan etti.

Hakan yazısında CHP’ye geçen bazı belediyelerin sığınmacılara aşırı pahalı nikâh tarifeleri uygulayacaklarını açıkladıklarını hatırlatarak tepki gösterdi.

Gazeteci Hakan Uşak Belediyesi’ni örnek vererek “705 lira olan nikâh ücretini sığınmacılar için 15 bin liraya çıkarmış. Sığınmacıyla evlenen Türk olduğunda tarife nasıl uygulanıyor acaba” dedi

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UŞAK VE AFYONKARAHİSAR’DA ZAM YAPILDI

Uşak Belediyesi şehirde yaşayan yabancı uyruklular için nikah ücretini artırdı.

Belediye sığınmacıların nikah ücretini 705 liradan 15.000 liraya çıkardı.

İkinci olarak da geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar Belediyesi zam yaptı. Belediye Başkanı Burcu Köksal sığınmacılardan alınan nikah ücretinin 10 bin lira olacağını duyurmuştu. Türk vatandaşlarından alınan ücret ise 400 lira.

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