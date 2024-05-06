Atlı jandarmalar büyük ilgi topladı

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 185’inci senesi nedeniyle düzenlenen etkinlik kapsamında, Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'ndan geçici olarak Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na görevlendirilen atlı jandarma takımı 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde halkın yoğun olarak kullandığı Musaözü Tabiat Parkı, Sazova Parkı, Kentpark ve Mamuca Piknik Alanı'nda yürütülen önleyici hizmet devriyelerine destek olmak için görevlendirildi.

Parklarda vatandaşların içinde dolaşan atlı jandarmalar halktan yoğun ilgi gördü.