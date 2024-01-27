Aracında bunu bulunduran fena yandı. 12 bin lira para cezası verildi

Kaynak: İHA
Aracında bunu bulunduran fena yandı. 12 bin lira para cezası verildi
Samsun’da aracında radar tespit cihazı bulunduran sürücüye para cezası verildi.

Samsun Yayakent’te polis ekiperi uygulama yaptı. Ekiplerin durdurduğu bir sürücüye yüksek bir para cezası kesildi.

Ekipler aracın içinde radar tespit cihazı ele geçirdi. Araç sürücüsü hakkında 5607 SKM'den adli tahkikat başlatıldı.

Sürücüye 12 bin 977 TL de para cezası uygulandı.

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RADAR TESPİT CİHAZI NEDİR?

Sürücülerin hız sınırlarını ihlal etmesini kolaylaştıran Radar tespit cihazı yaydığı sinyallerle sürücülere uyarı verir. Radar tespit cihazları trafiği tehlikeye atmaktadır.

Dolayısıyla radar tespit cihazlarının bulundurulması ve kullanılması yasaktır. Radar tespit cihazını kullanan ve yanında bulunduran sürücülere de ceza kesilir.

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