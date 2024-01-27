DeFacto Afrika kıtasında 72 mağazaya ulaştı

Global moda markası DeFacto, Afrika kıtasının potansiyeli en yüksek ülkelerinden olan Kamerun’daki mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Kamerun’daki ilk mağazasını 2022'de açan DeFacto, ülkenin başkenti Yaounde’de yer alan Star Alışveriş Merkezi’ndeki üçüncü mağazasıyla hizmet verecek. 6 kıtada büyümesini sürdüren DeFacto’nun yeni mağazası ile beraber Afrika kıtasındaki mağaza sayısı 72’ye ulaştı.

BİNLERCE ÜRÜN SUNULUYOR

DeFacto’nun 670 metrekarelik yeni mağazasında da Kamerunlular için ev giyiminden ayakkabıya, aksesuardan iç giyime kadar birçok farklı kategoride binlerce ürün bir arada sunulacak. Müşterinin tercihlerine yönelik tasarladığı trend ürünleriyle ülke halkından beğeni toplayan DeFacto, yeni mağazasında da alışveriş severleri buluşturacak.