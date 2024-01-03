Aracında kalp krizi geçirerek kaza yaptı. Baba öldü, anne ve oğlu yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı’nda meydana gelen kazada, tedavi için gittiği hastane dönüşü direksiyon başında fenalaşan Turgay Mert kullandığı aracın kontrolünü kaybederek, önce Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Turgay Mert’in eşi Ayşe Mert ve çocukları Oktay Mert’i çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.



112 EKİPLERİ DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTI



112 Acil Sağlık ekipleri, kalbi duran Turgay Mert’e otomobilin içinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Turgay Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmenkurtarılamadı.

HASTANEDEN DÖNERKEN FENALAŞMIŞ

Turgay Mert'in, hastalığı nedeniyle ailesiyle birlikte gittiği Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden dönerken yolda fenalaşarak kaza yaptığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.