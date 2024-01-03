Aracında kalp krizi geçirerek kaza yaptı. Baba öldü, anne ve oğlu yaralandı

Kaynak: DHA
Aracında kalp krizi geçirerek kaza yaptı. Baba öldü, anne ve oğlu yaralandı
Kocaeli'de hastaneye tedavi için giden Turgay Mert (42), aracında fenalaşarak önce EDS, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan kazada kazada sürücü Turgay Mert hayatını kaybederken eşi Ayşe (48) ve oğlu Oktay Mert (17) ise yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı’nda meydana gelen kazada, tedavi için gittiği hastane dönüşü direksiyon başında fenalaşan Turgay Mert kullandığı aracın kontrolünü kaybederek, önce Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Turgay Mert’in eşi Ayşe Mert ve çocukları Oktay Mert’i çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

112 EKİPLERİ DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTI

112 Acil Sağlık ekipleri, kalbi duran Turgay Mert’e otomobilin içinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Turgay Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmenkurtarılamadı.

HASTANEDEN DÖNERKEN FENALAŞMIŞ

Turgay Mert'in, hastalığı nedeniyle ailesiyle birlikte gittiği Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden dönerken yolda fenalaşarak kaza yaptığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

hastane-donusu-kaza-baba-oldu-anne-ve-oglu-yaralandi-5446-dhaphoto1.jpg

hastane-donusu-kaza-baba-oldu-anne-ve-oglu-yaralandi-5446-dhaphoto2.jpg

hastane-donusu-kaza-baba-oldu-anne-ve-oglu-yaralandi-5446-dhaphoto3.jpg

hastane-donusu-kaza-baba-oldu-anne-ve-oglu-yaralandi-5446-dhaphoto4.jpg

hastane-donusu-kaza-baba-oldu-anne-ve-oglu-yaralandi-5446-dhaphoto5.jpg

hastane-donusu-kaza-baba-oldu-anne-ve-oglu-yaralandi-5446-dhaphoto6.jpg

hastane-donusu-kaza-baba-oldu-anne-ve-oglu-yaralandi-5446-dhaphoto7.jpg

hastane-donusu-kaza-baba-oldu-anne-ve-oglu-yaralandi-5446-dhaphoto8.jpg

Son Haberler
HSBC'den Dolar/TL tahmini Ekonomi
HSBC'den Dolar/TL tahmini
Fenerbahçe'nin talebine İstanbulspor yetişemiyor Spor
Fenerbahçe'nin talebine İstanbulspor yetişemiyor
İsrailli sunucu Lital Shemesh canlı yayına silahla çıktı Dünya
İsrailli sunucu Lital Shemesh canlı yayına silahla çıktı
Arjantin'de 6.1 şiddetinde deprem Dünya
Arjantin'de 6.1 şiddetinde deprem
Ahmet Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret Siyaset
Ahmet Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret
Ferman ne demek? Ferman isminin anlamı nedir? Keşfet
Ferman ne demek? Ferman isminin anlamı nedir?
Uzman çavuş evinde ölü bulundu Gündem
Uzman çavuş evinde ölü bulundu