Aracında ölü bulunan esnaf, Salihli’de toprağa verildi

Manisa’da otomobilinin içerisinde ölü bulunan esnaf Erhan Yalçınkaya, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı.

KAYNAK: İHA
Aracında ölü bulunan esnaf, Salihli’de toprağa verildi

Erhan Yalçınkaya (42), Manisa’nın Kula ilçesinde Başıbüyük ve Balıbey mahallelerini bağlayan yolda aracında ölü bulunmuştu.

İlçe esnaflarından Yalçınkaya'nın cenazesi, Salihli Hamidiye Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilova Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Erdal Tunca, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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