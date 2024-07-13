Aracını iğne deliğinden geçirip park eden sürücü viral oldu

Park yeteneğiyle izleyenlerin nefesini kesen bir sürücü, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde sosyal medyada büyük ilgi topladı. Görüntülerde, sürücünün iki aracın arasındaki daracık boşluğa ustalıkla park ettiği anlar görülüyor. Bu inanılmaz park manevrası, izleyenleri adeta büyüledi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, birçok kişi tarafından hayranlıkla izlendi. İki aracın arasındaki dar boşluktan aracını geçirip park eden sürücünün yeteneği, kullanıcılar tarafından takdirle karşılandı