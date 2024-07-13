Avukat 11 aylık kızıyla duruşmalara katıldı: 'Adliyenin tozunu yuttu'

Kaynak: İHA
Avukat 11 aylık kızıyla duruşmalara katıldı: 'Adliyenin tozunu yuttu'

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde avukat Tayfun Budak, duruşmalara 11 aylık kızı Asel Dora ile katıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan ilginç bir olay, adliye koridorlarında ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Avukat Tayfun Budak, eşinin işi nedeniyle 11 aylık kızı Asel Dora'yı duruşmalara götürmek zorunda kaldı. Adliye koridorlarında küçük kızıyla birlikte yürüyen Budak, sorumluluklarını ihmal etmeden hem baba hem de avukat olarak görevini yerine getirdi.

Budak, duruşmalar sırasında kızının son derece sakin ve dikkatli olduğunu belirtti. "Eşimin işi vardı. Baba olarak sorumluluk aldım ve kızımı adliyeye getirdim. O da hiç yaramazlık yapmadan duruşmaları dinledi. Hakim, katip, mübaşir hepsi kızımla ilgilendi. Küçük de olsa adliyenin tozunu yuttu," diye konuştu.

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