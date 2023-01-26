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Aracının kaputundaki kadına aldırış etmeden yoluna devam etti

Meksika’da bir sürücü, çarptığı kadını aracının kaputunun üzerinde kalmasına aldırış etmeden metrelerce yol gitti. Kadının kaputun üzerinden sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 03:58
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Aracının kaputundaki kadına aldırış etmeden yoluna devam etti

Aracının kaputundaki kadına aldırış etmeden yoluna devam etti
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Meksika’nın Ecatepec şehrinde bir sürücü, yoldan geçen bir kadına çarptı. Çarpma sonucu kadın aracın kaputunun üzerinde kaldı. Sürücü kadına aldırış etmeden kaputun üzerindeki kadınla metrelerce yol gitti.

Ecatepec şehri polisinin olayın ardından kısa sürede harekete geçerek sürücüyü gözaltına aldığı bildirilirken, 29 yaşındaki kadının kazada hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. 

Yaralı kadın yaptığı açıklamada, kazayla ilgili olarak araç sürücüsünün kendisine kasıtlı olarak çarptığını ifade ederek, kaputtan inmek istediğini defalarca söylemesine rağmen şoförün aracı durdurmadığını belirtti. 

Sürücünün kadının kaputun üzerinden sürüklediği anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. (İHA)

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